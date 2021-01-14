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Spor Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak
Spor

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak

Süper Lig'de 19.haftanın hakemleri açıklandı. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 13:56:00 -
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak

Süper Lig'in 19.haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Ligde haftanın hakemleri şöyle:

Cuma

Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük | Ali Şansalan

Cumartesi

Konyaspor-Göztepe | Fırat Aydınus

Medipol Başakşehir-Sivasspor | Alper Ulusoy

Gaziantep FK-Kayserispor | Halil Umut Meler

Antalyaspor-Trabzonspor | Erkan Özdamar

Pazar

Denizlispor-Hatayspor | Koray Gençerler

Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor | Hüseyin Göçek

Beşiktaş-Galatasaray | Cüneyt Çakır

Pazartesi

Kasımpaşa-BB. Erzurumspor | Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe-Ankaragücü | Arda Kardeşler

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