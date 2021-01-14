Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak
Süper Lig'de 19.haftanın hakemleri açıklandı. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'in 19.haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Ligde haftanın hakemleri şöyle:
Cuma
Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük | Ali Şansalan
Cumartesi
Konyaspor-Göztepe | Fırat Aydınus
Medipol Başakşehir-Sivasspor | Alper Ulusoy
Gaziantep FK-Kayserispor | Halil Umut Meler
Antalyaspor-Trabzonspor | Erkan Özdamar
Pazar
Denizlispor-Hatayspor | Koray Gençerler
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor | Hüseyin Göçek
Beşiktaş-Galatasaray | Cüneyt Çakır
Pazartesi
Kasımpaşa-BB. Erzurumspor | Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe-Ankaragücü | Arda Kardeşler