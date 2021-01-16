Süper Lig'de heyecanlı bekleyiş başladı. Dev derbi için nefesler tutuldu. Liderlik mücadelesi veren Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Futbolseverler derbi maçının zamanını ve saatini merak etmeye başladı. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

Lig'in 19. haftasında yapılacak dev derbi için geri sayım devam ediyor. Ligde liderlik yarışını yakından etkileyecek olan Beşiktaş Galatasaray derbisinin ne zaman ve saat kaçta oynanacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 19. Haftası maçlarında Beşiktaş ile Galatasaray, 17 Ocak Pazar günü saat 19:00'da mücadele edecek. Vodafone Park'ta nefesleri kesecek mücadele beIN Sports'tan canlı verilecek. Büyük derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek.