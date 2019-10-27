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Spor

Beşiktaş Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 9. haftası bugün dev bir maça sahne olacak. Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, bu akşam Vodafone Park Stadı’nda karşılaşacak. Hakem Mete Kalkavan’ın yöneteceği maç, saat 19.00’da başlayacak. İşte Beşiktaş Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...

2019-10-27 13:26:00 -
Beşiktaş Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 9. haftası bugün dev bir maça sahne olacak. Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, bu akşam Vodafone Park Stadı’nda karşılaşacak. Hakem Mete Kalkavan’ın yöneteceği maç, saat 19.00’da başlayacak. İşte Beşiktaş Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...

Beşiktaş'ta gündem sakat futbolcular

Beşiktaş, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle Galatasaray maçı öncesi büyük sıkıntı yaşıyor. Siyah beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Douglas, Abdoulay Diaby, Georges Kevin N’Koudou, Victor Ruiz ve Dorukhan Toköz’ün sakatlıkları bulunuyor. Dorukhan, Douglas ve Burak, derbide oynamayacak. Diaby, Ruiz, n’Kodou ve Gökhan’ın ise forma giymeleri bekleniyor.

Falcao ve Ömer derbide yok

Galatasaray’da, sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Real Madrid maçlarında forma giyemeyen Radamel Falcao, bugünkü Beşiktaş derbisinde de oynamayacak. Sarı kırmızılılarda Ömer Bayram da sarı kart cezalısı olduğu için kadroda yok.

Beşiktaş Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebrocho, Atiba, Elneny, Ljajic, Lens, Caner, Umut

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Emre Mor (Fegouli), Babel, Andone

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