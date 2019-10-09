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Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi'den Aboubakar sözleri: Transfer etmek...

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi'den bir dönem siyah beyazlı ekipte forma giyen Vincent Aboubakar hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:25
Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi'den Aboubakar sözleri: Transfer etmek...

Beşiktaş'ın sezon başında resmen istediği ancak imza parası istemesinden dolayı transferini bitirmediği Vincent Aboubakar konusunda sürpriz açıklamalar geldi. Porto'da teknik direktör Sergio Conceiçao'nun kadroda düşünmediği Kamerunlu u oyuncunun durumunu değerlendiren Beşiktaş'ın futbol direktörü Ali Naibi, yeniden bir girişimde bulunabileceklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek eski dostlarıyla görüşen 27 yaşındaki Aboubakar transfer iddialarını alevlendirmişti. Bunun üzerine A Bola'ya konuşan Ali Naibi, "Ocak'ta bir girişim olur mu? Bir şans doğarsa Beşiktaş'ın bunu deneyeceğini söyleyebilirim. Yönetimdeki herkes onu tanıyor ve biliyor. Aboubakar, Beşiktaş'ta bir iz bıraktı. Taraftarla onu çok seviyor. Aynı zamanda harika bir golcüden bahsediyoruz. Bundan dolayı Ağustos'ta onu almak istemiştik. Aboubakar'ın her zaman Beşiktaş'ta oynama şansı olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Siyah beyazlılarda 38 maça çıkan Vincent Paté Aboubakar 19 gol atıp 4 de asist yapmıştı.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 14:25
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi
  4. Vincent Aboubakar
  5. Aboubakar
  6. Portekiz
  7. Porto

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