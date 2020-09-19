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Spor Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar
Spor

Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar

Yardımcı antrenör Murat Şahin, Trabzonspor maçına göre tek değişiklik yaptı - Dorukhan Toköz, 349 gün sonra ilk 11'e geri döndü

Yeniakit Publisher
2020-09-19 19:16:25 -
Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yokluğunda takımın başında görev yapan yardımcı antrenör Murat Şahin, Trabzonspor maçına göre tek değişiklik yaptı.

Şahin, Trabzonspor maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un yerine kadroda Dorukhan Toköz'e yer verdi.

Kalede Ersin Destanoğlu'nu görevlendiren Şahin, savunmada Necip Uysal, Domagoj Vida, Welinton, Nskala'yı oynattı. Orta sahada Bernard Mensah, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Tyler Boyd ve Ajdin Hasic'i görevlendiren Şahin, forvette ise Cyle Larin'e şans tanıdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından Trabzonspor maçında siyah-beyazlı ekibin başında sahada yer alan yardımcı antrenör Murat Şahin, Antalyaspor maçında da kulübede görev yaptı.


- Dorukhan Toköz, 349 gün sonra ilk 11'de


Beşiktaş'ın genç futbolcularından Dorukhan Toköz, 349 gün sonra ilk onbirde kendine yer buldu.

Geçen sezonun 7. haftasında 6 Ekim 2019 tarihinde Vodafone Park'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz, Fraport TAV Antalyaspor maçıyla birlikte yeniden başlangıç kadrosunda yer aldı.


- Montero ilk kez kadroda


Siyah-beyazlı ekibin Atletico Madrid'den kiraladığı Francisco Montero, lisansının çıkartılmasının ardından Antalyaspor maçı kadrosuna alındı.

Geçen hafta işlemlerinin yetişmemesi gerekçesiyle lisansı çıkartılamayan ve Trabzonspor deplasmanında kadroya alınmayan İspanyol savunmacı, Antalyaspor maçıyla birlikte ilk kez resmi bir karşılaşmada kadroya girdi.


- Beşiktaş'tan test tepkisi


Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor'un tekrar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testine girmemesine tepki gösterdi.

Antalyaspor'un dün yapılan testlerinden farklı sonuçlar çıkması üzerine siyah-beyazlı kulüp adına yönetici Kemal Erdoğan, rakip takımın yeniden teste girmesini talep ettiklerini açıklamıştı.

Beşiktaş Kulübü, maç öncesi internet sitesinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Futbol Federasyonuna da ilettiğimiz üzere, Fraport TAV Antalyaspor'un İstanbul'da bulunan kafilesine Kovid-19 tanı testi yapılması talebimiz, anlam veremediğimiz bir şekilde uygun görülmemiş ve futbol A takımımız, talebimiz olan test yapılmadan Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşmak durumunda kalmıştır. Hal böyle iken Fraport TAV Antalyaspor maçının akabinde UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu müsabakasında Portekiz temcilcisi Rio Ave ile karşılaşacak olan futbol A takımımızda, hafta içi yapılacak rutin kovid-19 tanı testinde bir tane bile pozitif bulguya rastlanılmaması en büyük temennimizdir."


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