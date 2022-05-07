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Spor Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'in 36.haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Futbolseverler ise zorlu maçın ne zaman oynanacağını, derbinin hakeminin kim olduğunu araştırıyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-05-07 11:59:00 -
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'de 36.hafta heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler ise Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, derbi hangi gün?

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş ile Fenerbahçe 8 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Zorlu derbisi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

Ligde önemli bir çıkışa imza atan ve 11 maçlık yenilmezlik serisinde 31 puan toplayan sarı-lacivertliler, üst üste 7 maçını da kazanmayı bildi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 3. sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 4 puan önünde 68 puanla giriyor.

Fenerbahçe, derbiyi kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de lig ikinciliğinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Ezeli rekabette 355.randevu

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 98 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 95 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 491 golüne, Beşiktaş 450 golle karşılık verdi.

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