Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi dostluk mesajları
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak sezonun son derbi maçı öncesinde iki kulüp dostluk mesajları paylaştı.
Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır." ifadesi kullanıldı.
Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından bu paylaşıma, "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır. Teşekkürler Beşiktaş." yanıtı verildi.
Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.