Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Zirvedeki yarışı yakından ilgilendiren büyük derbide iki takım da 3 puanın peşinde olacak. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak. Dev derbi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu sezon şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadelelerin olduğu Süper Lig’de büyük heyecan yaşanıyor. Ezeli rakiplerin mücadelesi olan Beşiktaş Fenerbahçe karşılaşmasının detayları araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 21 Mart Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak. Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek olan ezeli rakiplerin mücadelesi beIN Sports HD1'den canlı olarak verilecek.