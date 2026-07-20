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Spor Beşiktaş, FC Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Beşiktaş, FC Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, FC Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig devi Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 23 Temmuz Perşembe günü FC Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma ve tam saha taktiksel çalışmanın ardından yapılan bireysel şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 10.30 basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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