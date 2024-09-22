Beşiktaş - Eyüpspor CANLI ANLATIM
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor.
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Beşiktaş 1 - 0 Eyüpspor
30' Beşiktaş bu bölümde tempoyu düşürdü.
27' Rakip yarı alanda topu iyi gezdiren Eyüpspor'da pas Emre Akbaba ile buluştu. Emre, sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve sağ ayağıyla kaleyi düşündü ama çerçeveyi bulamadı.
24' KALECİ BERKE! Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topu alan Rashica, kale sahasına yerden pas çıkardı. Immobile'nin yakın mesafeli vuruşunu Berke harika çıkardı.
22' Eyüpspor, kendi yarı alanında pas yapıyor.
21' GOL! Beşiktaş, Rashica'nın enfes golüyle maçta 1-0 öne geçti. Rakip yarı alanda çok adamla hücum eden Beşiktaş'ta ceza sahası dışında topla buluşan Rashica, kaleci Berke'nin sağına yerden harika bir vuruşla tabelayı değiştirdi.Gol - Milot Rashica
18' MERT! Ceza sahasına girmeden şut şansı yakalayan Samu Sainz, uzaktan sert vurdu. Mert harika çıkardı.
16' Sağ kanatta topu alan Immobile, içeri orta denedi. Ama savunma topu karşıladı.
12' KAÇTI! Savunma arkasına atılan derin topta pozisyona giren Thiam, ceza sahasında Felix Udokhai'den sıyrılmak isterken şutunu çekti. Kaleci Mert iki hamlede topu kontrol etti.
10' Beşiktaş, Massuaku ile sol taraftan gelmek isterken savunma son anda araya girdi. Korner.
8' Eyüpsor Thiam ile soldan etkili geldi. Peş peşe çalımların ardından ceza sahasına girmek isteyen Thiam, Paulista'ya takıldı.
7' Sol taraftan Gedsonun attığı serbest vuruş üstten dışarı gitti.
5' Sarı Kart - Robin Yalçın
3' Sağ kanatta topla buluşan Dubois, bekletmeden ortasını içeri gönderdi. Kaleci Mert iki hamlede topu kontrol etti.
1' Dolmabahçe'de ilk düdük geldi ve maç başladı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile.
Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin, Claro, Caner, Melih, Emre, Midtsjö, Saiz, Ahmed, Thiam.