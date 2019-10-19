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Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’a şok ceza!

Beşiktaş Belediyesi, Murat Hazinedar’ın villasıyla ilgili projeye aykırı işlemler uygulandığından ötürü hem müteahhit şirkete hem de Hazinedar’a para cezası verilmesini kararlaştırdı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 12:10
Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’a şok ceza!

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP’li Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın 3 yıl önce Beşiktaş’ta yapımına başladığı villası hakkında karar çıktı. Beşiktaş Belediyesi Hazinedar’ın villasında projeye aykırı işlemler yapıldığını tespit etti.

Eriş İnşaat’ın sahibi Yüksel Ersoy’dan aldığı arazi üzerine inşaa ettiği villanın yapım işini de yine Eriş İnşaat üstlenmişti. Hazinedar daha önce de Eriş İnşaat'a sağladığı rantla gündeme gelmişti. Göreve geldikten sonra Eriş İnşaatı’n projesi için emsal 1:50 den 2:40'a, çekme mesafesi 10 metreden 5 metreye; yükseklik 12:50’den 40:50’ye, yani inşaat izni 4 kattan 13 kata çıkarılması kararını Beşiktaş Belediye Meclisi’ne taşıyıp onaylamıştı.

MURAT HAZİNEDAR’A PARA CEZASI

FETÖ şüphelisi Murat Hazinedar ve eşi Özlem Hazinedar’ın sahibi olduğu villayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş Belediyesi, Hazinedar’ın villasıyla ilgili projeye aykırı işlemler yapıldığından hem müteahhit şirkete hem de Hazinedar’a para cezası verilmesini kararlaştırdı. Hazinedar mal sahibi olarak 20 bin 920 TL ceza ödeyecek.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 12:10
  1. Beşiktaş
  2. Murat Hazinedar

YORUM YAZ

  • dumanlıdumanlı30 dk önce
    Bunu AKP li bir belediye yapabilirmi?

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