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Spor

Beşiktaş duyuruyu yaptı! Dünyaca ünlü yıldız resmen Kartal oluyor

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüpten yapılan açıkalmada, Alex Teixeira'nın yarın 16.50'de İstanbul'da olacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 13:13:00 -
Beşiktaş duyuruyu yaptı! Dünyaca ünlü yıldız resmen Kartal oluyor

Beşiktaş'ın transferi konusunda anlaştığı Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'nın yarın 16.50'de İstanbul Havalimanı'nda olacağı açıklandı.

Beşiktaş, Alex Teixeira'nın geliş tarihini paylaştı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Alex Teixeira, pazartesi günü saat 16.50'de İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. Oyuncu, karantina sürecinde olduğu için taraftar karşılaması yapılmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

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