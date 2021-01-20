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Spor Beşiktaş duyurdu: Bir futbolcunun testi pozitif
Spor

Beşiktaş duyurdu: Bir futbolcunun testi pozitif

Beşiktaş, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 17:42:00 -
Beşiktaş duyurdu: Bir futbolcunun testi pozitif

Süper Lig’in 20’nci haftasında yarın Fatih Karagümrük’ün konuğu olacak Beşiktaş’ta bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testi pozitif sonuç verdi.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Futbol Takımımızın Süper Lig’in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun izolasyon, takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır” denildi.

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