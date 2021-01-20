Beşiktaş duyurdu: Bir futbolcunun testi pozitif
Beşiktaş, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Süper Lig’in 20’nci haftasında yarın Fatih Karagümrük’ün konuğu olacak Beşiktaş’ta bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testi pozitif sonuç verdi.
Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Futbol Takımımızın Süper Lig’in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun izolasyon, takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır” denildi.