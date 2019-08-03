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Beşiktaş Divan Kurulu Başkan adayları üyelere seslendi

Beşiktaş’ta Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçimi öncesi aday olan üç isim Şeref Nasır, Haluk Karakurt ve Tevfik Yamantürk, divan kurulu üyelerine listelerini tanıtıp, planlarından bahsetti.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:16
Beşiktaş Divan Kurulu Başkan adayları üyelere seslendi

Beşiktaş’ta Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçimi öncesi aday olan üç isim Şeref Nasır, Haluk Karakurt ve Tevfik Yamantürk, divan kurulu üyelerine listelerini tanıtıp, planlarından bahsetti.


Beşiktaş Kulübü’nde Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçimi Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı’nda yapılan kurulda başladı. Seçimde mevcut başkan Tevfik Yamantürk’ün yanı sıra Haluk Karakurt ve divan kurulu eski başkanlarından Şeref Nasır, siyah-beyazlı kulübün yeni divan kurulu başkanı olmak için yarışıyor. Oy verme işlemi öncesinde üç aday konuşmasında üyelere seslenerek, projelerinden bahsetti.


İlk olarak kürsüye gelen adaylardan Şeref Nasır, yatığı konuşmasında, “Beşiktaş’a hizmet şerefine ulaşmak herkesin ulaşamayacağı şans ve sorumluluktur. Beşiktaş’a önceki dönemlerde hizmet etme şansını buldum. Neden bir kere daha aday olduğumu açıklamak isterim. Beşiktaş bir yaşam biçimi. Efendiliğin, doğruluğun, dürüstlüğün çizgisinde yürüyen bir camia. Hepimizin asıl amacı Beşiktaş’ın sağlıklı bir geleceğe ulaşmasıdır. Bu da sevgi ve anlayış çerçevesinde fikirlere saygı vermekten geçer. 116 yıllık değerimizi harfiyen uygulama zorunluluğun bilincindeyiz. Tarafsızlık ilkesinden asla sapmadan sadece Beşiktaş’ın geleceği için çalışacağız” ifadelerine yer verdi.



Haluk Karakurt: “Bu kulübü Başkan Süleyman Seba’nın çizgisine getirmek zorundayız”


Kürsüye gelen bir başka aday Haluk Karakurt ise, “Yasama yürüme ve yargını tek elde toplama isteği kulübümüz sıkıntılara sokmuştur. Yönetimin bir adaya alenen destek vermesi ve divan üyelerine telefon açmalarını büyük bir ayıp ve haksızlık olarak görüyorum. Bu yozlaşmış düzenden kurtulmak gerekiyor. Divan kurulunun gücünün fakında olmayanların ‘Divan kurulunu yetkisi yok’ diye basın açıklamaları yapmaları, divan başkanlığının yetki ve sorumluklarından bihaber olduklarının en büyük örneğidir. Yönetimin gücünü arkalarına alanların kulübün sigortası olması mümkün değil. Tarafsız ve bağımsız bir divan kurulu başkanın göreve gelme zamanı gelmiştir. Bu kulübü Başkan Süleyman Seba’nın çizgisine getirmek zorundayız. Mali sıkıntılar aşılmaması gereken konular değil. Barış ve huzurun geri gelmesi ve birlik ile beraberliğin olması zorunda artık. Divan Kurulu üyelerin tribünden sahaya inme zamanı gelmiştir” ifadelerini kullandı.



Yamantürk: “Verdiğimiz sözleri tuttuk”


Kürsüye son olarak gelen mevcut başkan Tevfik Yamantürk de şunları söyledi:


“İki yılı geçen bir süredir karşınızdayım. Her defasında ilk günkü heyecanı yaşıyorum. Bizi göreve geldiğimizde bir takım sözler vermiştik. O sözleri tuttuğumuzu zannediyorum. Beşiktaş’ın mahremini aleni konuşmayacağız demiştik. Beşiktaş’ın mahremini egomuzu tatmin etmek uğuna paylaştığımızı göremediniz, duymadınız. Eğer yeniden görev verirseniz yine duymayacaksınız. Herkesi kucaklamaya çalıştık ama ufak bir grupla iletişim kurmayı başaramadık. Hala konuşuyorlar. Camia zarar görmesin diye cevap vermiyoruz. Egosunu tatmin etmek için başkan ile kavga etmemizi bekleyen varsa hiç beklemesin. Bizim buradan gitmemizi ümit eden varsa inanın onu da beklemesin.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:16
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