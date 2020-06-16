  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:59:14 -
Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı.

Antrenman, yarı sahada üç takım ile değişmeli oynanan turnuva maçları ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı