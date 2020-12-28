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Spor Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçından notlar
Spor

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Siyah-beyazlı takım, MKE Ankaragücü maçına göre Demir Grup Sivasspor karşısına 4 farklı isimle çıktı - Geçen hafta ilk 11'de oynayan Aboubakar ve De Souza kadroda yer almazken, Larin ile N'Sakala yedek soyundu - N'Koudou, Güven Yalçın, Necip Uysal ve Rıdvan Yılmaz ilk 11'de şans buldu

Yeniakit Publisher
2020-12-28 19:15:44 -
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, son oynadığı MKE Ankaragücü maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden Vincent Aboubakar'ın yerine Güven Yalçın, Demir Grup Sivasspor karşısında gol aradı.

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Josef de Souza'ın orta sahadaki görevini ise Necip Uysal yerine getirmeye çalıştı.

MKE Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Fabrice N'Sakala yedek soyunurken, sağ bekte Rıdvan Yılmaz forma giydi.

Geçen haftaki maçta yüzüne darbe alan ve gözü şişen Cyle Larin de Demir Grup Sivasspor mücadelesine yedek başladı. Larin'in yerine ilk 11'de Georges-Kevin N'Koudou şans buldu.


- Güven Yalçın 10 maç aradan sonra ilk 11'de oynadı


Aboubakar'ın yokluğunda ilk 11'de oynayan Güven Yalçın, ligde 10 maç aradan sonra bu şansı yakaladı.

Beşiktaş'ın 3. haftada İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 4-1 yenildiği karşılaşmada ilk 11'de oynayan Güven; Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.

Güven, Medipol Başakşehir mücadelesinde ise kadroda yer almasına rağmen süre alamadı.


- Utku Yuvakuran 3 maçın ardından kadroda


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina sürecini tamamlayan kaleci Utku Yuvakuran, 3 maç sonra kadroda yer buldu.

Karantina sürecinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu ve ligdeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü maçlarını kaçıran Utku, Demir Grup Sivasspor karşısında yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz ve Serdar Saatçi yedek soyundu.


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