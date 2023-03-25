Beşiktaş Demba Ba ile anlaştı!
Beşiktaş, eski futbolcusu Demba Ba'nın satın aldığı Amite FC ile ön protokol imzaladı.
Beşiktaş, eski futbolcusu Demba Ba'nın satın aldığı Amite FC ile ön protokol imzaladı.
Beşiktaş Kulübü'nün 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş yöneticisi Fırat Fidan; kürsüden yaptığı konuşmada, siyah beyazlı kulübünün, eski futbolcusu Demba Ba'nın satın aldığı Amite FC ile ön protokol imzaladığını açıkladı.
Anlaşmaya göre; ön plana çıkan oyuncularda öncelik Beşiktaş'ta olacak. Ayrıca Beşiktaş, tecrübe kazanmasını istediği genç oyuncuları Amite FC'ye yönlendirecek..
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