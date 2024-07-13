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Spor Beşiktaş Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı
Spor

Beşiktaş Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-07-13 17:20:00 -
Beşiktaş Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, İtalyan futbolcu Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İtalyan futbolcu Ciro Immobile Beşiktaş'a imzayı attı. Siyah beyazlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.”

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