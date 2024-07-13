Beşiktaş Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

İtalyan futbolcu Ciro Immobile Beşiktaş'a imzayı attı. Siyah beyazlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.”