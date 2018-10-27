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Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor’la karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, ligde 15 puanla 5. Sırada yer almakta. Rizespor ise 8 puanla 16. Sırada yer almakta. Peki Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? İşte Süper Lig 10. Hafta Beşiktaş Rizespor maçında son durum.

27 Ekim 2018 Cumartesi 19:27
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor’la karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, ligde 15 puanla 5. Sırada yer almakta. Rizespor ise 8 puanla 16. Sırada yer almakta. Peki Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? İşte Süper Lig 10. Hafta Beşiktaş Rizespor maçında son durum.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Saat 20.00'da oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını Bülent Yıldırım yönetecek. Beşiktaş Kulübünün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas, dar alanda top kontrolü ve kanatlardan ortalarla şut çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın yarı sahada çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Antrenmandan önce Brezilyalı futbolcu Adriano Correia'nın 34. doğum gününün kesilen pastayla kutlandığı duyuruldu. Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 19:27
  1. Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?
  2. süper lig 10.hafta maçları

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