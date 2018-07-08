Beşiktaş Çarşı'da yangın!

Olay, 08.50 sıralarında Beşiktaş Çarşı'da yaşandı. Çarşı'da bulunan bir kafeterya'da elektrik kontağı ile alakalı olduğu ileri sürülen dumanlar çıkmaya başladı. İş yeri çalışanı tarafından durumu itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye kısa sürede yangına müdahale etti. Sokakta panik yaşandığı da gözlenirken, yangın büyümeden söndürüldü.