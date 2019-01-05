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Beşiktaş, Burak Yılmaz'dan sonra bir bombayı daha patlattı

Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ı transfer eden Beşiktaş, PSV Eindhoven'dan Ismat Mirin'i de kadrosuna dahil etti.

05 Ocak 2019 Cumartesi 16:35
Beşiktaş, Burak Yılmaz'dan sonra bir bombayı daha patlattı

Beşiktaş Yönetimi'nin yaptığı girişimlerin ardından, siyah-beyazlı kulüp, Ismat Mirin'in transferi için PSV Eindhoven ile 300 bin euro bonservis bedeli ile anlaşmaya vardı. PSV ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mirin ile 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Beşiktaş'ın bu gece Fransız futbolcuyu İstanbul'a getirmesi ve oradan da Antalya kampına dahil etmesi bekleniyor.

"2-3 ufak detay kaldı"

Hem sağ bek hem de stoper bölgesinde forma giymesinden dolayı Beşiktaş'ın ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde olduğu düşünülen Mirin'in PSV ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.

27 yaşındaki Nicolas Isimat-Mirin, sezon başı transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ve başkan Fikret Orman tarafından da doğrulanmıştı. O dönemde Beşiktaş'a transferi hakkında açıklamalarda bulunan Mirin, "Şu an Beşiktaş ile kontrat üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz. Özellikle, transfer olmak istediğim profilde bir takım. 2-3 ufak detay kaldı. Sabırla görüşüyoruz. Beşiktaş hakkında Gomis'ten de bilgi aldım ve kendisi bana Türkiye'nin güzelliklerinden bahsetti" ifadelerini kullanmıştı.

(Sporx)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 16:35
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Beşiktaş Yönetimi
  4. PSV Eindhoven
  5. PSV
  6. Beşiktaş
  7. Fikret Orman
  8. Gomis
  9. Ismat Mirin
  10. Nicolas Isimat-Mirin

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