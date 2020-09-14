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Spor Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
Spor

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 19:11:21 -
Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
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