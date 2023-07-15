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Spor Beşiktaş bombayı patlattı! Milli yıldız imzaya geliyor
Spor

Beşiktaş bombayı patlattı! Milli yıldız imzaya geliyor

Yeniakit Publisher
2023-07-15 10:52:00 -
Beşiktaş bombayı patlattı! Milli yıldız imzaya geliyor

Yeni sezonda hem şampiyonluk hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Beşiktaş, Brentford'dan Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağladı.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, kamp çalışmalarını Almanya'da sürdürüyordu.

Siyah-beyazlı takım ile ilgili sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferinde mutlu sona ulaştı.

4 yıllık sözleşme

beIN SPORTS muhabiri Gürler Akgün'ün aktardığı habere göre, siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki forvetle anlaşma sağladı. Milli futbolcunun kulübü Brentford'la da anlaşan Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'na 4 yıllık sözleşme imzalatacak.

Daha önce Süper Lig'de Galatasaray forması terleten Halil'in kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde transfer hakkında konuşan Şenol Güneş, “Halil, kulübüne Beşiktaş ismini kullanıp arkasından pazarlık yaparsa olmaz. Güvenim sarsılırsa herkese soğuk bakarım” ifadelerini kullanmıştı.
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Geride bıraktığımız sezonda Championship'te 8 maça çıkan Halil, 1 gol attı.

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