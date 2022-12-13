Beşiktaş Belediyesi’ne operasyon düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş Belediyesi'ne ‘çıkar amaçlı örgüt kurma’, ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ operasyonu düzenlendi.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski belediye başkan yardımcılarından Rıfat Örnek, eski belediye meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı’nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

17 şüpheliden 16’sı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Hüseyin Avni Sipahi ile Selçuk Bartınlı da var.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında ise yakalanma kararı bulunduğu ve polis ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.

MURAT HAZİNEDAR KİMDİR?

2014 yılında CHP’den Beşiktaş Belediye Başkanı seçilen Murat Hazinedar, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında, pasaportuna tahdit koyularak, yurt dışına çıkış yasağı getirildi. 4 Ocak 2018 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldı.

HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ KİMDİR?

1999 yılında ANAP’tan Taşdelen Belde Belediye Başkanı olan Hüseyin Avni Sipahi, 2009 yerel seçimlerinde Çekmeköy’de CHP’nin belediye başkan adayı olarak seçime girdi ve kaybetti.

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında gözaltına alınan Hüseyin Avni Sipahi, siyasi kulislerdeki tartışmaların odak noktasında olan bir isim. Sipahi'nin Beşiktaş Belediyesi meclisi üyeliği de usulsüzlük iddialarıyla tartışmalara konu olmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

2014 belediye seçimlerinde Hüseyin Avni Sipahi'nin, CHP Genel Merkezi tarafından gönderilen aday listesinde olmadığı, listeye daha sonra eklendiği ve bu şekilde meclis üyesi seçildi ortaya çıkmıştı. Sipahi, meclis üyesi seçildikten sonra CHP Genel Merkezi'nin isteği üzerine partiden ayrılmıştı.