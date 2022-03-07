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Spor Beşiktaş bedavaya forvet buldu!
Spor

Beşiktaş bedavaya forvet buldu!

Beşiktaş'ta Teemu Pukki hareketliliği yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 18:44:00 -
Beşiktaş bedavaya forvet buldu!

Beşiktaş'ta Teemu Pukki hareketliliği yaşanıyor. Aaron Boupendza transferi için nabız yoklayan Kartal'da hedef Premier Lig'de Norwich forması giyen Teemu Pukki'ye yöneldi. Boupendza'nın maliyetini çok bulan Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi son bulacak ve bonservisi olmayan Pukki'yi listesine aldı.

Beşiktaş'ta forvet hareketliliği yaşanıyor. İlk hedef Finlandiyalı Teemu Pukki. Aaroun Boupendza'nın maliyetini çok bulan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları Norwich'in Finlandiyalı golcüsüne yöneldi.

TEEMU PUKKI IN AARON BOUPENDZA OUT

Fotomaç'ın haberine göre, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Pukki'nin bonservisi olmaması nedeniyle listeye eklendiği öğrenildi.

Norwich forması giyen 31 yaşındaki Teemu Pukki bu sezon Premier Lig'de 26 maçta 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Pukki'nin güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. 1.80 boyundaki forvetin de Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı dile getiriliyor.

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