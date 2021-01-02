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Spor Beşiktaş: Basketbolcularımız için hiçbir kulüple transfer görüşmesi yapılmamıştır
Spor

Beşiktaş: Basketbolcularımız için hiçbir kulüple transfer görüşmesi yapılmamıştır

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımının kadrosunda bulunan oyuncular için hiçbir kulüple transfer görüşmesinin yapılmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 08:58:00 -
Beşiktaş: Basketbolcularımız için hiçbir kulüple transfer görüşmesi yapılmamıştır

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncuları için hiçbir kulüp ile transfer görüşmesi yapılmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün gençleşme ve özüne dönüş vizyonu doğrultusunda, sezon başında erkek basketbol takımımızın kadrosuna dahil olan basketbolcularımızdan bazılarının seçkin bir kadroya transfer edildiği iddia edildi. ING Basketbol Süper Ligi'ndeki rakibi. temelsizdir. "denildi.

"Kadromuzdaki değerli basketbolcularımız için  rakibimiz dahil hiçbir kulüp ile transfer toplantısı yapılmamıştır." İfadelerin kullanıldığı itoplantıda şu görüşlerie yer verildi:

"Erkek basketbol takımımız, yarın oynayacağı çok önemli müsabakaya odaklanmış durumdayken, her geçen gün yükselen performanslarıyla lige damga vurmayı başarmış sporcularımızla ilgili yayınlanan masa başında kurgulanmış haberleri kötü niyetli bulduğumuzu belirtir, taraftarlarımızdan bu tarz asılsız haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."

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