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Beşiktaş başkanlığına bomba aday! İşte detaylar

Beşiktaş'ta başkan adayları arasında eski futbolculardan Ali Gültiken ve İlhan Mansız'ın da aday olacağı iddia edildi.

26 Eylül 2019 Perşembe 12:28
Beşiktaş başkanlığına bomba aday! İşte detaylar

Ali Gültiken’in yeterli destek bulması halinde adaylığı düşünebileceği iddia edilirken, Siyah-Beyazlı formayı giymiş İlhan Mansız’a da ‘Başkanlık’ konusunda görüşü soruldu. Mansız, sosyal medyadan bir taraftarın “Beşiktaş’a başkan mı oluyorsun golcü” sorusu üzerine “Bir gün neden olmasın” yanıtını vererek hedefleri arasında Beşiktaş kulübü başkanlığı olduğunu da ifade etmiş oldu.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 12:28
  1. Beşiktaş
  2. Ali Gültiken
  3. İlhan Mansız
  4. Beşiktaş başkanlığı

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