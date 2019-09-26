Beşiktaş başkanlığına bomba aday! İşte detaylar Beşiktaş'ta başkan adayları arasında eski futbolculardan Ali Gültiken ve İlhan Mansız'ın da aday olacağı iddia edildi.

Ali Gültiken’in yeterli destek bulması halinde adaylığı düşünebileceği iddia edilirken, Siyah-Beyazlı formayı giymiş İlhan Mansız’a da ‘Başkanlık’ konusunda görüşü soruldu. Mansız, sosyal medyadan bir taraftarın “Beşiktaş’a başkan mı oluyorsun golcü” sorusu üzerine “Bir gün neden olmasın” yanıtını vererek hedefleri arasında Beşiktaş kulübü başkanlığı olduğunu da ifade etmiş oldu.

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