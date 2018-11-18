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Beşiktaş Başkanı Orman: Pusuya yatmak kalleşliktir

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Toplantısı’nda çok sert açıklamalar yaptı.

18 Kasım 2018 Pazar 08:54
Beşiktaş Başkanı Orman: Pusuya yatmak kalleşliktir

“Arkadan iş çevirmeyin” diyen Orman “Yüreği olan çıksın mayıs ayında aday olsun. Bazı şeyler için pusuya yatmayın, pusu kurmak kalleşin işidir. Hodri meydan, gelin aday olun” ifadelerini kullandı. Son dönemde tribünlerde gerçekleşen tepkilerle ilgili konuşarak sözlerine başlayan Orman “Süleyman Abi’ye, Serdar Bilgili’ye küfredilen dönemleri görerek yaşayarak geldik buraya. Beşiktaş’a bir daha bunları yaşatmam. Divan toplantısına çıkmadan gecenin saat birinde pankart asmalar, medyaya servis etmeler. Ne kazandınız, amacınız ne? Rakiplerimiz çok daha zor günler geçirenler var, hiç böyle şeyler oluyor mu? Pusuya yatmayın. Pusu kalleşlerin işidir. Bu camia sporcularını şehit vererek buralara gelmiştir. Pusu bizim işimiz değildir” sözlerini kullandı.

Ne oldu böyle?
Beşiktaş’ın çok zor günlerinde göreve geldiklerini söyleyen Orman “Kulübü Çağlayan Adliye Sarayı’ndan aldık. 450’nin üzerinde dava, 2 sene üst üste Avrupa Kupalarına gidemediğimiz süreçte geldik. FEDA sezonu ile başladık ve sonrasında stat, tesisleşme, şampiyonluklar, Avrupa’da başarılar yaşadık.  ‘Come to Beşiktaş’ ile dünyaya açıldık. Ne oldu bir anda ‘Beşiktaş’a sahip çık’, ‘Yönetim bu takım senin eserin’ denilmeye başladı? Şampiyon olurken hocamız ile kontrat yapılırken hemşehricilik yapılıyor denilmişti. Bu şampiyonluklar kazanılırken, Şampiyonlar Ligi’nde efsane sonuçlar alırken bizim eserimiz hiç olmadı mı? Ne oldu da bir mağlubiyet ile bunlar bizim eserimiz oldu? ‘Türkiye’nin ekonomisini Fikret Orman’a teslim edin’, ‘cimri başkan’ denilirken nasıl bu duruma geldik” diyerek sitemde bulundu.

 


(Türkiye)
Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 08:54
  1. fikret orman
  2. beşiktaş

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