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Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi sonucu belli oldu

Koronavirüse yakalanan ve tedavi için hastaneye kaldırılan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeni yapılan test sonucu negatif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:52:00 - 2020-05-22 10:55:18
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi sonucu belli oldu

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağının açıklanması üzerine futbol kulüpleri; futbolcu, teknik heyet ve personelini koronavirüs testinden geçirmeye başlamıştı.

İlk yapılan testler sonucunda pozitif vaka sayısının 10 olduğu açıklanmıştı. Siyah-beyazlı kulüp, bu açıklamanın ardından Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de koronavirüse yakalandığını belirtmişti.

Son yapılan test negatif çıktı

A Spor'un haberine göre; daha önce koronavirüsü testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son testi negatif çıktı. Hatırlanacağı gibi Ahmet Nur Çebi'ye camia içinden birçok ismin yanı sıra Süper Lig'deki birçok kulüpten de destek yağmıştı.

Beşiktaş'ta pozitif vaka kalmadı

Öte yandan siyah-beyazlılarda kulüp doktoru tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklama ile tesislerde rastlanan pozitif vakaların tümünün de negatife döndüğü belirtilmişti.

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