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Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 5-1'lik Yukatel Denizlispor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu sezon da şampiyonluktan vazgeçmediklerini belirten Ahmet Nur Çebi, Matematiksel olarak şansımız varsa, sonuna kadar kovalamak istiyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 23:42:00 -
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den şampiyonluk açıklaması

Gençlerle harman edilmiş bir takım kurmak istediklerini kaydeden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Gençlerle yola devam etmek istediğimizi dile getirdik ve bunu da icraatlerimizle gerçekleştirmeye başladık. Umarım böyle devam eder. Niyetim 4 altyapıdan, 3-4 tane de scoutun bulduğu yabancı oyunculardan, bize destek verecek, futbolcularımıza güç verecek oyuncular." dedi.

"Birileri yanlış anlıyor"

Takımın maliyetini azaltsalar da şampiyonluk hedefinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan başkan, "Biz şampiyonluktan uzak bir takım kuracağımızı söylemiyoruz. Herhalde birileri yanlış anlıyor. Beşiktaş'a avantajlı olacak bir takımla şampiyonluk kazanmak istiyoruz. Şampiyonluğa oynayacağız." ifadelerini kullandı.

"Şansımız varsa kovalarız"

Bu sezon da şampiyonluktan vazgeçmediklerini belirten Ahmet Nur Çebi, "Matematiksel olarak şansımız varsa, sonuna kadar kovalamak istiyoruz. Geçen hafta kötü başladık ama kötü başlayıp iyi de bitirebiliriz. Umarım kötü başlayıp, iyi bitireceğiz." diye konuştu.

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