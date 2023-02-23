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Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş öneri! Ezber bozan açıklama...
Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş öneri! Ezber bozan açıklama...

Kulüpler Birliği toplantısında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin play-off önerisi sunması sosyal medyada gündem oldu. Yaşanan olaylar sonrası birçok maçın ertelenmesinden dolayı böyle bir öneri sunan Ahmet Nur Çebi'ye birçok kulüp destek gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 10:33:00 -
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş öneri! Ezber bozan açıklama...

Kulüpler Birliği toplantısında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin play-off önerisi sunması sosyal medyada gündem oldu. Yaşanan olaylar sonrası birçok maçın ertelenmesinden dolayı böyle bir öneri sunan Ahmet Nur Çebi'ye birçok kulüp destek gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde 11 ilimiz derinden etkilendi. Süper Lig kulüpleri Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekildi. Bu karar sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş bir öneri geldi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig şampiyonunun play-off maçlarıyla belirlenmesini istedi. Galatasaray ve Fenerbahçe bu teklife direkt olarak karşı çıktı.

DİĞER KULÜPLER OLUMLU

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu teklife olumsuz cevap vermesine rağmen diğer tüm kulüpler Çebi'nin teklifine sıcak bakıyor. 2011-12 sezonunda olduğu gibi şampiyonun yeniden play-off maçlarıyla belirlenmesini isteyen Ahmet Nur Çebi, bu fikrini TFF'ye taşıyacak.

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Yorumlar

Galip GELENTÜRK

:) galatasaraylıları çıldırtacak bu adam :)) bir trabzonsporlu olarak asla bunu istemem. cimbom bu sene kesinlikle hak ediyor. ama fenerin masabaşı hamleleri şu an %20 seviyelerinde.. %80 lere çıktığı vakit gs dağılır..

Bir vatandas

Sayın başkan tek akılı kendini sanıyor depremde bile nalbur çekici gibi kendi menfaatine geleni istiyor Allah bizi yardımcı olsun.
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