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Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüse yakalandı

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamaya göre; Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:44:00 - 2020-05-14 15:26:43
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı

Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.

Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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