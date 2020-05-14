Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüse yakalandı
Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamaya göre; Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı
Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."