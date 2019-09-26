Beşiktaş başkan adayından Sergen Yalçın bombası!
Beşiktaş başkan adayları arasında yer almasına kesin gözüyle bakılan Ahmet Nur Çebi'nin takımın başına Sergen Yalçın'ı getireceği iddia edildi.26 Eylül 2019 Perşembe 12:54
Beşiktaş'ta Fikret Orman ayrılırsa başkan adayları arasında en güçlü adayların Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı'nın olduğu ortaya çıktı.
Özellikle Çebi'nin camiadan büyük destek aldığı öğrenildi. İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay'ın da adaylık için nabız yokladığı öğrenildi.
Sergen Yalçın hamlesi
Beşiktaş'ta adı başkan adayları arasında geçen Ahmet Nur Çebi'nin göreve gelince Sergen Yalçın'la anlaşacağı öne sürüldü.
YORUM YAZ