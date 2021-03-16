Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor. Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Vodafone Park'ta oynanacak yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda kamp kadrosu belli oldu. Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Cenk Tosun, Gökhan Töre ve babaannesi vefat eden Bernard Mensah kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Georges-Kevin N'Koudou, Ajdin Hasic, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.

Tek maç üzerinde oynanacak turda, karşılaşmanın galibi finale yükselecek.

Son olarak 2010-2011 sezonunda kupayı müzesine götüren Beşiktaş, 15 kez final oynadığı organizasyonda 9 kez kupanın sahibi oldu.

Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

16 Mart Salı günü Vodafone Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmada yardımcılıkları Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık ve Onur Özütoprak üstlenecek. A Spor'dan şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak yarı finalin canlı skor takibi haberimizde olacak.