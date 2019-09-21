0553 313 94 23

Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa Ligi yorgunu iki takım Beşiktaş ile Başakşehir ligin 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

21 Eylül 2019 Cumartesi 16:15
Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa Ligi yorgunu iki takım Beşiktaş ile Başakşehir ligin 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş evinde Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Vodafone Park'ta 23 Eylül Pazartesi akşamı Başakşehir'i ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Başakşehir'in üstünlüğü bulunuyor

İki ekip arasında 22'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 24 resmi maçtan 7'sini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı; 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette Medipol Başakşehir 29, siyah-beyazlılar ise 27 gol atarken, turuncu-lacivertli ekip rakibiyle oynadığı son 17 resmi maçta sadece 3 kez mağlup oldu.

Lig maçları

İki ekip Süper Lig'de 22 kez karşılaştı, Medipol Başakşehir 6, Beşiktaş 5 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 11 maçta da beraberlik bozulamadı. Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 25 golüne, turuncu-lacivertli ekip 26 golle yanıt verdi. İki ekip arasında geçen sezonun son bölümünde Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazanmıştı.

Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu maçlar

Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşılaşacak Medipol Başakşehir, Süper Lig'de rakibine 12. kez konuk olacak. İki takım arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, 6'sı BJK İnönü Stadı, 3'ü Vodafone Park, birer de Başakşehir Fatih Terim Stadı ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olmak üzere geride kalan 11 lig maçında siyah-beyazlılar 4, turuncu-lacivertliler 1 galibiyet aldı, 6 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.Deplasmanda rakibini 7 maçtır mağlup edemeyen Medipol Başakşehir, 9 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 16:15
  1. Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  2. beşiktaş
  3. Beşiktaşın kadrosu
  4. Medipol Başakşehir
  5. Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saadet Partisi kongresi ne zaman? Temel Karamollaoğlu yeniden aday mı?
    1. Saadet Partisi kongresi ne zaman?..
    2. Adana Demir Bursaspor maçı ne zaman..
    3. Erdoğan’ın avukatından Cumhuriyet..
    4. Kocaeli'de cinayet işleyen zanlı..
    5. Küçük kıza dürbünle izlettirdiği şey..
    6. Milli eskrimci Yıldırım'dan bronz..
    7. Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat..
    8. Tüm ailesini öldürmüştü, kan donduran..
    9. Belediye alımı belediye personel alımı..
    10. Ümraniyespor puanı 90+5'te kurtardı!
    11. Süper Lig'de 5. hafta programı!
    12. Donanmanın gücüne güç katacak! İlk..
    13. ABD'den skandal Türkiye hamlesi!..
    14. Liverpool yıldız oyuncunun..
    15. Sözde Feministler sahneye çıktı!..
    16. Kartal'a ters rakip: Başakşehir
    17. Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne..
    18. THY'ye 19 ayda 169 lüks araç taşıdı
    19. Başkan Erdoğan’dan çarpıcı F-35..
    20. Volkan Bozkır, BM 75. Genel Kurul..
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    Görenler gözlerine inanamıyor... Kafasını çarptı, boynuzu çıktı!
    Görenler gözlerine inanamıyor... Kafasını çarptı, boynuzu çıktı!
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2019
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin