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Spor Beşiktaş-Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
Spor

Beşiktaş-Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Beşiktaş Başakşehir maç sonucu | Süper Lig'in 28.haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk etti. Futbolseverler ise maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş maçı kaç kaç? Başakşehir maç sonucu

Yeniakit Publisher
2022-03-07 21:15:00 - 2022-03-07 21:22:22
Beşiktaş-Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 28.haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Beşiktaş-Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Beşiktaş-Başakşehir maçı saat 20.00'de başladı. Maç 2-2 eşitlikle sürüyor.

 

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