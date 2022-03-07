Beşiktaş-Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
Beşiktaş Başakşehir maç sonucu | Süper Lig'in 28.haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk etti. Futbolseverler ise maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş maçı kaç kaç? Başakşehir maç sonucu
Süper Lig'in 28.haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Beşiktaş-Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
Beşiktaş-Başakşehir maçı saat 20.00'de başladı. Maç 2-2 eşitlikle sürüyor.