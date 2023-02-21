  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sömürgeci medyaya büyük tepki! Depremzedeler Fox TV muhabirini kovdu

İşte depremi haber veren belirtiler!

Altın ve dolar tahminlerinde hiç yanılmayan Mert Başaran 'telefonlar alıyorum' diyerek uyardı: Yapmayın!

Hem evlatlığı hem de karısı! Refik Erduran’a bak, Diyanet’in haklılığını gör

Uzman isim depremin gerçek şiddetini güncelledi! Deprem sırasındaki gürültünün sebebi bakın neymiş

2023'te dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu

Cübbeli Ahmet Hoca'dan korkutan açıklama: Herkes Mart ayının o gününe dikkat etsin, bir şeyler olabilir

Rusya o ülkelere petrol kararını duyurmuştu! Rus ekonomisi altüst oldu: Enerji, bankacılık için dönüşüm süreci böyle...

12 kişiye mezar olmuştu: Kaçmayı denedi ama olmadı! Mühendisi bakın kim çıktı!

Bloomberg'den dolar için beklenmedik tahmin: Henüz sonlanmadı
Spor Beşiktaş, bal yapmayan arısından kurtulmak üzere! Flaş gelişme.. Listeye eklediler!
Spor

Beşiktaş, bal yapmayan arısından kurtulmak üzere! Flaş gelişme.. Listeye eklediler!

Beşiktaş'ta kanatta aldığı toplarla ezmesiyle taraftarları çileden çıkaran ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından istenmeyen oyuncuya Ruslar talip oldu

Yeniakit Publisher
2023-02-21 17:29:00 -
Beşiktaş, bal yapmayan arısından kurtulmak üzere! Flaş gelişme.. Listeye eklediler!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Kevin N'Koudou'ya Rusya Ligi ekiplerinden Rostov ve Dinamo Moskova talip oldu.

Ara transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyeler ile dikkat çeken Beşiktaş bir yandan da takımdan ayrılacak isimleri belirlemeye çalışıyor.

Siyah-Beyazlıların kadrosunda düşünmediği Kevin N'koudou da bu isimlerden bir tanesi. 2019 yılında İngiliz ekibi Tottenham'dan transfer edilen Kamerunlu oyuncu, Beşiktaş'ta performans olarak inişli çıkışlı bir grafik çizerek beklentileri tam olarak karşılayamadı.

Süper Lig'den Adana Demirspor'un bir süredir durumunu yakından takip ettiği N'koudou, karşılıklı fesih seçeneğine sıcak bakmazken, Beşiktaş yönetimine de "Fesih bedelimi öderseniz giderim" dediği ileri sürüldü.

Takvim'e göre, 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Rusya Ligi ekiplerinden Rostov ve Dinamo Moskova, Kamerunlu kanat oyuncusu için girişim hazırlığında bulunurken transfer için Beşiktaş ile temas kurdukları belirtildi. Rusya Ligi'nde transfer sezonu yarın (22 Şubat) sona eriyor. Bu yüzden N'Koudou ile ilgili bugün sıcak gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.

Sezon sonunda kontratı bitecek olan N'Koudou, siyah-beyazlı forma altında bu sezon 21 maçta 5 gol 1 asist üretti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23