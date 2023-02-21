Beşiktaş, bal yapmayan arısından kurtulmak üzere! Flaş gelişme.. Listeye eklediler!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Kevin N'Koudou'ya Rusya Ligi ekiplerinden Rostov ve Dinamo Moskova talip oldu.

Ara transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyeler ile dikkat çeken Beşiktaş bir yandan da takımdan ayrılacak isimleri belirlemeye çalışıyor.

Siyah-Beyazlıların kadrosunda düşünmediği Kevin N'koudou da bu isimlerden bir tanesi. 2019 yılında İngiliz ekibi Tottenham'dan transfer edilen Kamerunlu oyuncu, Beşiktaş'ta performans olarak inişli çıkışlı bir grafik çizerek beklentileri tam olarak karşılayamadı.

Süper Lig'den Adana Demirspor'un bir süredir durumunu yakından takip ettiği N'koudou, karşılıklı fesih seçeneğine sıcak bakmazken, Beşiktaş yönetimine de "Fesih bedelimi öderseniz giderim" dediği ileri sürüldü.

Takvim'e göre, 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Rusya Ligi ekiplerinden Rostov ve Dinamo Moskova, Kamerunlu kanat oyuncusu için girişim hazırlığında bulunurken transfer için Beşiktaş ile temas kurdukları belirtildi. Rusya Ligi'nde transfer sezonu yarın (22 Şubat) sona eriyor. Bu yüzden N'Koudou ile ilgili bugün sıcak gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.

Sezon sonunda kontratı bitecek olan N'Koudou, siyah-beyazlı forma altında bu sezon 21 maçta 5 gol 1 asist üretti.