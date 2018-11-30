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Beşiktaş, ayağının tozu ile derbi hazırlıklarına başladı

- Sarpsborg maçının ardından Norveç'ten İstanbul'a saat 08.50'de dönen siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisi öncesi ilk antrenmanını saat 11.00'de yaptı

30 Kasım 2018 Cuma 13:31
Beşiktaş, ayağının tozu ile derbi hazırlıklarına başladı


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Norveç'ten İstanbul'a döndükten 2 saat sonra antrenmana çıktı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında deplasmanda Norveç'in Sarpsborg takımıyla karşılaşan siyah-beyazlı ekip, saat 08.50'de İstanbul'a döndü. Beşiktaşlı futbolcular, saat 11.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Sarpsborg maçında oynayan futbolcular, salondaki yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada ısınma, açma germe hareketleri ve istasyon koşuları ile başladığı antrenmana pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda oyun ve kontrol pas organizasyonuyla sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 13:31
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