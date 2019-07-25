Beşiktaş, Avusturya’da hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan siyah-beyazlıların antrenmanı kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, kondisyon koşuları ve yarım sahada yapılan oyun çalışmaları ile tamamlandı.

Antrenmana izinli olan Gary Medel yer almadı. Öte yandan idmanı dün Salzburg Havalimanı’nda karşılayan taraftarlar da takip etti.

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.