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Spor Beşiktaş, Avusturya kampını galibiyetle kapattı
Spor

Beşiktaş, Avusturya kampını galibiyetle kapattı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Avusturya etabındaki üçüncü ve son hazırlık maçını Mainz ile oynadı. Kufstein Arena'da oynanan 90 dakikayı Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 önde tamamlayan Valerien Ismael yönetimindeki Kartal, Avusturya kampını 2 galibiyet, 1 beraberlikle noktaladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 07:01:00 -
Beşiktaş, Avusturya kampını galibiyetle kapattı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş , Avusturya etabında üçüncü ve son hazırlık maçında Mainz ile karşılaştı. Siyah Beyazlılar, Kufstein Arena'da oynanan maçı Cenk Tosun'un 24. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Wout Weghorst ve Jackson Muleka, Siyah Beyazlı formayı ilk kez Mainz karşısında giydi, iki futbolcu da ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Hollandalı golcü, Emirhan Delibaş'ın yerine, Kongolu hücumcu ise Cenk Tosun'un yerine girdi.

Cenk Tosun'un Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü.

İlk hazırlık maçında Alman ekibi Werder Bremen'i 2-1'le geçen, devamında ise Çek temsilcisi Viktoria Plzen maçında sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılan Kara Kartal, Mainz engelini aşarak Avusturya kampını 2 galibiyet, 1 beraberlikle noktaladı.

 

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