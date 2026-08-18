Beşiktaş Avrupa Play-Off turuna kilitlendi: Zalgiris mesaisine başladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile kritik bir sınava çıkacak olan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından sahaya indi. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano önderliğinde toplanan siyah-beyazlılar, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına yüksek tempoyla başladı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına sürdürüyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla dikkat çekti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada yapılan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın saat 11.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Vincenzo Italiano, saat 14.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.
Spor
Zorla forma çıkarttırma rezilliği sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı da devreye girdi Bakan Bak'tan çok sert tepki