  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Kurum, evine kavuşan aileyi paylaştı: Deprem bölgesinde büyük sınav verildi Sivas’tan kahreden kaza haberi! Minibüs şarampole uçtu: 4 can kaybı, 10 yaralı CHP’lilerin uyuşturucu testi pozitif çıktı! Önce Etimesgut şimdi de İzmit 'Sapasağlamsın' diyerek hastaneye almadılar! 22 yaşındaki Suriyeli genç hayatını kaybetti! Bir kapanıp bir açılan Yaren Dağ’a tepki yağıyor: Örtü Allah’ın emri oyuncağınız değil! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Kuytul’a tepki: Senin de suyun ısındı sıra sana da gelecek! Pavyonda yayın açıp genç kızları fuhuş yapmaya çağırdı: Canlı p.zeveng tutuklandı! Özgür Özel’i yerden yere vurdu: Kasaba politikacısı ikiyüzlü, güvenilmez… Göktaş: Terörsüz Türkiye’nin mimarı, şehit yakınları ve gazilerimiz! Şehitlerimizin ruhuna halel getirmedik, getirmeyiz! Erdoğan-Trump görüşmesi İsrail’i alarma geçirdi!
Spor Beşiktaş Avrupa Play-Off turuna kilitlendi: Zalgiris mesaisine başladı
Spor

Beşiktaş Avrupa Play-Off turuna kilitlendi: Zalgiris mesaisine başladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Beşiktaş Avrupa Play-Off turuna kilitlendi: Zalgiris mesaisine başladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile kritik bir sınava çıkacak olan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından sahaya indi. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano önderliğinde toplanan siyah-beyazlılar, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına yüksek tempoyla başladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına sürdürüyor. 

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla dikkat çekti. 

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada yapılan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın saat 11.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Vincenzo Italiano, saat 14.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Bursaspor tribünlerinden 'Cendere' gösterisi: Sezonun ilk maçında statta muhteşem atmosfer
Bursaspor tribünlerinden 'Cendere' gösterisi: Sezonun ilk maçında statta muhteşem atmosfer

Spor

Bursaspor tribünlerinden 'Cendere' gösterisi: Sezonun ilk maçında statta muhteşem atmosfer

Zorla forma çıkarttırma rezilliği sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı da devreye girdi Bakan Bak'tan çok sert tepki
Zorla forma çıkarttırma rezilliği sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı da devreye girdi Bakan Bak'tan çok sert tepki

Spor

Zorla forma çıkarttırma rezilliği sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı da devreye girdi Bakan Bak'tan çok sert tepki

Süper Lig'de dev perde açılıyor! Beşiktaş evinde Eyüpspor ile kozlarını paylaşıyor!
Süper Lig'de dev perde açılıyor! Beşiktaş evinde Eyüpspor ile kozlarını paylaşıyor!

Spor

Süper Lig'de dev perde açılıyor! Beşiktaş evinde Eyüpspor ile kozlarını paylaşıyor!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Diyarbakır'da: Terörsüz Türkiye, Amedspor ve operasyon mesajı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Diyarbakır'da: Terörsüz Türkiye, Amedspor ve operasyon mesajı

Aktüel

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Diyarbakır'da: Terörsüz Türkiye, Amedspor ve operasyon mesajı

Trabzonspor, Avrupa kadrosunu UEFA'ya bildirdi
Trabzonspor, Avrupa kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Spor

Trabzonspor, Avrupa kadrosunu UEFA'ya bildirdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23