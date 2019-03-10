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Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçından notlar

- Siyah-beyazlı takım, Atiker Konyaspor maçına, geçen haftaya göre 3 değişiklikle çıktı- Cezalı Dorukhan Toköz ile bu maçta yedek kalan Caner Erkin ve Güven Yalçın'ın yerine Jeremain Lens, Necip Uysal, Gökhan Gönül ilk 11'de oynadı- Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının teknik direktörü Şenol Güneş'i maç öncesindeki anons sırasında ıslıkladı

10 Mart 2019 Pazar 19:28
Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmaya, geçen haftaya göre 3 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımda geçen hafta ilk 11'de bulunan futbolculardan Dorukhan Toköz, Caner Erkin ve Güven Yalçın'ın yerine, Jeremain Lens, Necip Uysal ve Gökhan Gönül 11'de yer aldı.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor karşısında özellikle sol kanatta değişiklikler yaptı. Tecrübeli teknik adam, geçen haftaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında bu bölgede görev verdiği Caner Erkin ile Güven Yalçın'ı Konyaspor karşısında yedek soyundurdu.

Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki maçta kadroda yer alamayan Gökhan Gönül'ün savunmanın sağına dönmesiyle, Kayserispor karşılaşmasında aynı görevi yerine getirmeye çalışan Adriano Correia sol kanada geçti.

Beşiktaş'ta orta sahanın solunda ise Jeremain Lens forma giydi.


- Cezalı Dorukhan'ın yerine Necip Uysal 11'de


Siyah-beyazlı ekipte İstikbal Mobilya Kayserispor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Dorukhan Toköz, Atiker Konyaspor karşısında kadroda yer alamadı.

Dorukhan'ın yerine cezası biten Necip Uysal, ilk 11'de sahaya çıktı.


- Kagawa da kadroda


Gökhan Gönül gibi sakatlığı nedeniyle İstikbal Mobilya Kayserispor maçında takımını yalnız bırakan Beşiktaş'ın Japon oyuncusu Shinji Kagawa da 25. hafta mücadelesinde maç kadrosunda yer aldı.

Kagawa maça yedek olarak başladı, sakatlığı bulunan Nicolas Isimat-Mirin kadroda bulunmadı.


- Şenol Güneş ıslıklandı


Karşılaşma öncesinde maç kadroları ve teknik heyet isimlerinin anons edildiği sırada Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının teknik direktörü Şenol Güneş'i ıslıkladı.

Taraftarlar, oyuncuların isminin ardından adı anons edilen Güneş'e ıslıklarla tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar, ayrıca maç öncesi Şenol Güneş'in yardımcısı Guti Hernandez'e sevgi gösterisinde bulundu.


- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı


Karşılaşma öncesinde çeşitli etkinliklerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Vodafone Park dışında kurulan stantta kadın taraftarlara çiçek hediye edildi.


- Atiker Konyaspor'da iki eksik


Atiker Konyaspor, sakatlıkları süren Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare'den yoksun Beşiktaş karşısına çıktı.

Konuk ekipte ayrıca 11'de görev alan 21 yaşındaki Mücahit Can Akçay, Süper Lig'de 2018-2019'da ilk kez bu şansı yakaladı. Genç oyuncu, daha önce üç kez sonradan oyuna dahil olmuştu.



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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 19:28
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