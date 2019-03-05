Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı bildirildi. İdmanın, mini kale maç, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı. Öte yandan, antrenmanı Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan ve beraberindeki kimsesiz çocukların da izlediği duyuruldu. Şenol Güneş ve futbolcuların antrenmandan sonra çocuklarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirip, imza dağıttığı kaydedildi. Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



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