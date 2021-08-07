Beşiktaş Asbaşkanı 2 transferi duyurdu

ASpor canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Rachid Ghezzal ve Alex Teixeira transferleri hakkında konuştu.

"Teixeira inşallah hafta başında İstanbul'da olacak" diyen Asbaşkan Emre Kocadağ, "Teknik ekibimizi de bizi de heyecanlandıran bir transfer oldu." ifadelerini kullandı.

"Josef de Souza'nın büyük katkısı oldu"

"Maliyetler açısından bahsedilen rakamlardan düşük rakama imza atılması gayet normal. Oturmuş kadro ve Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterilecek olması Beşiktaş'ın tercih edilen kulüp olmasını beraberinde getiriyor. Beşiktaş'ın şu anki durumu, konumu, takım içindeki huzur, düzen, kulübün idari anlamda iyi yönetilmesinden dolayı yabancı oyuncular da bunu referans olarak gösteriyor. Josef de Souza'nın da büyük katkısı oldu. Beşiktaş'ın nasıl yönetildiğini ve iyi kulüp olduğunu anlatması hem bizler için, hem de ülkemiz için mutluluk verici. Çok daha yüksek teklifler olmasına rağmen bu transferde sabır göstererek sonlandırdık. İnşallah karşılığını da alırız diye düşünüyorum. "

"Ghezzal ile anlaştık"

"Ghezzal ve Leicester ile prensipte anlaştık İmzaya dökülmesini bekliyoruz."

"Önceliğimiz stoper ve forvet"

"Önceliğimiz stoper ve forvet. Üzerinde çalıştığımız ciddi isimler var. Bir hafta, on güne bitirmek istiyoruz. Listedeki ilk isimler olmazsa, alternatiflere yöneleceğiz."

"Basına yansıyan isimler var. Şu an 2-3 oyuncu üzerinde duruyoruz. Hangisi Beşiktaş'ın menfaatlerine uyarsa ilerleyeceğiz. Teknik ekibimizle birlikte masaya yatıracağız."

"Rakip takımın ilgilendiği oyunculara transfer teklifinde bulunmak..."

"Şunu ifade etmek istiyorum. Transfer piyasası serbest piyasa. Türk kulüplerinin içinde bulunduğu durumdan finansal anlamda yaşanan krizler ortada. Ancak Türk futbolunun içinde bulunduğu durumdan şikayet edip, geleceğiyle alakalı büyük cümleler kurup, rakip takımın ilgilendiği oyunculara transfer teklifinde bulununca çok samimi olmuyor açıkçası. Beşiktaş kulübü kimseden bu tarz konularda ricacı olmaz."