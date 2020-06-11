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Spor

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:54:00 -
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanın, pas ve dar alanda kontrol çalışmasının ardından taktik programının yer aldığı uygulamalarla sona erdiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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