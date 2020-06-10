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Spor

Beşiktaş, Antalyaspor hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig’in 27.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:55:23 -
Beşiktaş, Antalyaspor hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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