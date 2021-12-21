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Spor Beşiktaş-Antalya maçı ne zaman nerede oynanacak? Beşiktaş-Antalya Süper Kupa maçı ne zaman?
Spor

Beşiktaş-Antalya maçı ne zaman nerede oynanacak? Beşiktaş-Antalya Süper Kupa maçı ne zaman?

Süper Kupa maçı ne zaman nerede? Geçen sezonun lig şampiyonu Beşiktaş ile kupa şampiyonu Antalyaspor, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-12-21 09:45:00 -
Beşiktaş-Antalya maçı ne zaman nerede oynanacak? Beşiktaş-Antalya Süper Kupa maçı ne zaman?

Futbolseverlerin merakla beklediği açıklama Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman?

Beşiktaş-Antalya maçı ne zaman nerede oynanacak? Beşiktaş-Antalya Süper Kupa maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Beşiktaş ile kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Süper Kupa maçının Katar'da oynanacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Süper Kupa maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak." ifadeleri kullanıldı.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

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