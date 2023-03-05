Beşiktaş nihayet kazandı! Üç haftalık aranın ardından...
Beşiktaş-Ankaragücü maçı sonuçlandı. Üç haftadır galibiyete hasret kalan Beşiktaş, Süper Lig’in 24. haftasında sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü 2-1 yenerek galibiyet hasretini dindirdi.
Üç haftadır galibiyete hasret kalan Beşiktaş, Süper Lig’in 24. haftasında sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü 2-1 yenerek galibiyet hasretini dindirdi.
8. dakikada Salih Uçan’ın kafayla indirdiği top ceza sahası dışı sol çaprazında Aboubakar’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan güçlükle gole engel oldu.
9. dakikada Beşiktaş net bir fırsattan yararlanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut, kale sahası içine hareketlenen Cenk Tosun’a ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci Gökhan Akkan yine gole izin vermedi.
22. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Masuaku ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerindeki Redmond’da kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
40. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına Hadziahmetovic geçti. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada top direkt kaleye yöneldi. Gökhan Akkan’dan seken meşin yuvarlağı kale sahası içinde Salih Uçan tamamlayarak fileleri havalandırdı: 1-0.
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45+1. dakikada Masuaku’nın pasında soldan ceza sahasına giren Redmond, son çizgiye inip penaltı noktası üzerine hareketlenen Cenk Tosun’a pasını çıkardı. Bu oyuncunun gelişine yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
53. dakikada Cenk’in büyük hatasıyla topla buluşan Sowe’un golü skora dengeyi getirdi: 1-1
55. dakikada Salih’in enfes ara pasıyla topla buluşan Aboubakar tabelayı değiştirdi: 2-1
60. dakikada Hadziahmetovic’in serbest vuruşuna iyi yükselen Tayyip’in kafa vuruşu auta gitti.
70. dakikada Masuaku’nun pasıyla topla buluşan Aboubakar çalımlarla girdiği ceza sahasında yaptığı sert şut farklı şekilde dışarı çıktı.
72. dakikada Redmond’un pasında Tayfur’un sert şutu Gökhan Akkan’da kaldı.
79. dakikada Taylan’ın pasında Emre’nin sert şutu Mert’te kaldı.
83. dakikada Emre’nin kafasını Mert güçlükle çeldi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş maçı 2-1 kazandı.