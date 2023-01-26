Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Yayın bilgileri!
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Alanyaspor Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Vodafone Arena'da kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçı, Hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Hakam Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?
Beşiktaş - Alanyaspor maçı 27 Ocak Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Tayfur, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Muleka, N'Koudou
Alanyaspor: Runnarsson, Fatih, Furkan, Balokovec, Ferhat, Umut, Lusamba, Yusuf, Efecan, Efkan, Hassan
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