Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Yayın bilgileri!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Alanyaspor Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Vodafone Arena'da kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçı, Hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Hakam Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...