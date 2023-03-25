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Spor Beşiktaş adım adım batıyor! Rakam şok etti...
Spor

Beşiktaş adım adım batıyor! Rakam şok etti...

Yeniakit Publisher
2023-03-25 11:49:00 -
Beşiktaş adım adım batıyor! Rakam şok etti...

Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, Beşiktaş’ın borcunun 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 TL olduğunu açıkladı.

Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, Beşiktaş’ın borcunun 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 TL olduğunu açıkladı.

Beşiktaş’ın 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde başladı. Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, denetim kurulu raporunu sunarak, siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı.

ESKİ BORCA GÖRE %24 ARTIŞ VAR

Tiryaki, yaptığı açıklamada Beşiktaş Kulübü’nün borcunun 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 TL olduğunu dile getirdi.

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Yorumlar

Malzemeci süreyya

Transferler çok büyük paralar menejer aracı ayağına top değmeyen arasından velisine son alınana kadar neticede başarı sıfır kim zengin kim fakir sorumlular bunları konuşması ve gündeme koyması gerekirken ligden çekilen takımlar ile iflası unutturmanın faydası olmaz yazık kulüpleri bu hale getirenlere
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